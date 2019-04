Atalanta perde muitas chances, empata por 0 a 0 com Empoli e fica em 6º na Itália

A Atalanta disparou 32 finalizações no jogo contra o Empoli, nesta segunda-feira, em Bérgamo, mas não passou de um empate por 0 a 0 diante de sua torcida e acabou estacionando na sexta posição do Campeonato Italiano, agora com 53 pontos.

Embora hoje feche a zona de classificação à Liga Europa na competição, a Atalanta desperdiçou boa oportunidade de ultrapassar a Roma, quinta colocada, com 54 pontos, e de se igualar ao Milan, quarto da tabela, com 55, e hoje na área de acesso à Liga dos Campeões. No último sábado, o time romano e a equipe milanesa conquistaram vitórias por 1 a 0 sobre Udinese e Lazio, respectivamente.

O Empoli, por sua vez, abre a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 29 pontos, dois atrás do Bologna, 17º e último clube fora da área de risco na classificação. Apesar de seguir ameaçado pelo rebaixamento, o time somou um ponto valioso fora de casa, conquistado principalmente por causa de uma atuação inspirada do goleiro Bartlomiej Dragowski.

O jovem polonês de 21 anos fez pelo menos três boas defesas em arremates do colombiano Duván Zapata, do argentino Alejandro Gómez e do esloveno Josip Ilicic. Ao todo, ele praticou 17 intervenções e assim terminou o duelo como grande nome do jogo.

Apesar do empate frustrante neste duelo válido pela 32ª rodada do Italiano, a Atalanta ampliou para sete o número de jogos de invencibilidade na competição, na qual só voltará a atuar na próxima segunda-feira, contra o Napoli, em Nápoles. Dois dias antes, o Empoli atuará em casa contra o SPAL na abertura da 33ª jornada do torneio.