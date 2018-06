Atacante russo minimiza briga pela artilharia da Copa do Mundo

O russo Denis Cheryshev alcançou o português Cristiano Ronaldo na artilharia da Copa do Mundo da Rússia, ao marcar seu terceiro gol durante a vitória contra o Egito por 3 a 1, nesta terça-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada da fase de grupos.

Mas, apesar do feito, o atacante do Villarreal afirma que a artilharia do torneio é um objetivo secundário. “Os gols são importantes quando ajudam a equipe a conquistar seus objetivos. A artilharia não pode estar em primeiro plano”, afirmou o atacante após a segunda vitória da Rússia no torneio.

Depois de vencer a Arábia Saudita na estreia por 5 a 0, os russos mostraram novamente grande poder ofensivo. Foram oito gols em dois jogos. É o melhor ataque da Copa. Além disso, também é a melhor anfitriã na história dos Mundiais. Apenas a França de 1998 conseguiu campanha parecida nas primeiras duas rodadas do grupo, ao vencer África do Sul (3 a 0) e também a seleção saudita (4 a 0).

“Fizemos um bom trabalho, estamos recuperando a confiança. Isso é importante em um torneio rápido como a Copa”, disse o atacante Dzyuda, autor de um belo gol diante do Egito.

Com o resultado, a Rússia está praticamente classificada à próxima fase. Para a confirmação definitiva basta que o Uruguai derrote a Arábia Saudita nesta quarta-feira. Foi a equipe mais convincente até agora, considerando os gigantes e também os potenciais candidatos ao título.