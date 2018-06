Atacante prevê duelo ‘diferente’ para a Nigéria contra a Islândia

A seleção da Nigéria não teve a estreia dos sonhos na Copa do Mundo da Rússia ao jogar mal e ser derrotada pela Croácia, no último sábado. O atacante Odion Ighalo diz que a derrota foi dura, mas superada, e que o duelo contra a Islândia, nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Volgogrado, será diferente.

Odion Ighalo destacou a união da equipe nigeriana e assegurou que os jogadores terão outra postura diante dos islandeses, até porque uma nova derrota pode significar a eliminação do time logo na primeira fase do torneio. Os nigerianos estão no Grupo D.

“Nosso espírito de equipe é muito importante para nós. Não importa se vencemos ou perdemos, estamos sempre unidos e pensando da mesma maneira. Acreditamos nessa união e acreditamos em nossa equipe”, disse. “O jogo da Islândia será diferente do croata. Queremos atacar nessa partida e criar mais chances porque só assim podemos marcar”, previu o atacante.

O volante Wilfred Ndidi adota o mesmo discurso de Odion Ighalo, reconhecendo a fraca e decepcionante atuação no primeiro jogo do Mundial e projetando um novo comportamento dos nigerianos.

“O jogo contra a Croácia foi decepcionante. Porém, a decepção foi superada, ficou no passado e estamos ansiosos pela próxima partida”, disse Wilfred Ndidi. Ele e os outros jogadores da seleção africana treinaram no período da manhã nesta terça-feira em Yessentuki, onde estão baseados.