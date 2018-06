Atacante Falcao García quer domínio da Colômbia no meio-campo para vencer Polônia

Controlar as ações do meio de campo e muita atenção aos detalhes. Para o atacante Radamel Falcao García, essa é a fórmula para Colômbia vencer a Polônia neste domingo, às 15 horas (de Brasília), em Kazan, pelo Grupo H da Copa do Mundo. As duas equipes perderam na estreia e buscam sobreviver no Mundial da Rússia.

O experiente jogador do Monaco afirmou que os colombianos já estudaram os poloneses: adiantou que há dúvida para a formação da dupla de zaga e pregou cuidado redobrado com o centroavante Robert Lewandowski.

“Sabemos de algumas situações que eles estão passando e sabemos que eles estão esperando por Glik (zagueiro que se recupera de lesão no ombro) e que (sem o jogador) eles tiveram que mudar a linha defensiva no último jogo contra o Senegal. Sabemos também que Lewandowski é um artilheiro que pode concluir as chances que lhe são criadas dentro da área. Portanto, devemos manter o controle do meio-campo e, acima de tudo, ter muito cuidado em todos os detalhes”, analisou Falcao García, de 32 anos.

A Colômbia treinou nesta sexta-feira e acertou os últimos detalhes para o confronto diante dos europeus. Pela manhã, os jogadores fizeram atividades na academia. À tarde, foram para o campo com o técnico argentino José Pékerman. Neste sábado, haverá reconhecimento do gramado da Arena Kazan e entrevista coletiva do treinador.