Atacante do União Barbarense aposta na experiência do técnico

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Autor do único gol unionista em 2019, o atacante Brendon acredita que a experiência do técnico Vitor Mosca pode ajudar a equipe a se reabilitar no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Mosca chegou ao clube na última terça-feira, um dia após a demissão do antecessor Denis Augusto. Estreante no futebol profissional, Denis comandou o time nas duas primeiras rodadas da competição e perdeu em ambas.

Mosca, por outro lado, já tinha trabalhado na Segunda Divisão. Em 2017, conduziu o Osasco até as semifinais do torneio.“O que eu acho que tem de mudar já está mudando, que era o treinador trazer o conhecimento que ele tem para a gente. E estamos absorvendo tudo que ele está passando para a gente e, consequentemente, vamos fazer um bom campeonato”, argumenta Brendon.

O atacante começou o campeonato no banco e ganhou a titularidade na segunda rodada, na derrota por 4 a 1 para o Rio Branco. Ele anotou o único tento do União na partida. “Vou continuar trabalhando mais forte ainda para conseguir fazer mais gols”, promete.

Nesta segunda, três jogadores chegaram ao clube para um período de avaliação. Dois deles estavam no Guarulhos: o meia-atacante Lucas Adão e o lateral-direito e volante Joãozinho. O outro é o atacante paraguaio Hugo Alacón.

AUXÍLIO. Também nesta segunda-feira, em reunião, a diretoria pediu ao prefeito Denis Andia (PV) para ajudar o clube a conseguir um patrocinador que forneça alimentação para os atletas.

Procurado pelo LIBERAL, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, o chefe de Executivo afirmou que vai colaborar com o União. “Vamos buscar a interlocução com empresas que possam colaborar com o clube”, comunicou, em nota.