Atacante do Liverpool, Sturridge é acusado de violar regras sobre apostas

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) denunciou nesta segunda-feira o atacante Daniel Sturridge por violar as regras da entidade relacionadas a apostas. Se for confirmado o delito, ele pode ser suspenso do futebol. O jogador do Liverpool tem até o dia 20 deste mês para responder à acusação.

De acordo com a FA, a possível quebra da regra teria acontecido em janeiro deste ano, quando o jogador estava emprestado pelo Liverpool ao West Bromwich. Ele teria quebrado duas regras: um relacionada a apostas em partidas de futebol, e outra a utilizar sua posição privilegiada no futebol para prover informações a terceiros com o propósito de favorecê-las em apostas.

O Liverpool, por sua vez, reagiu imediatamente e cravou: “Declaramos categoricamente que ele (Sturridge) nunca apostou no futebol”. “Daniel deu sua completa e inequívoca cooperação durante o processo e garantiu ao clube que assim seguirá fazendo”, completou, em nota.

Em abril do ano passado, Joey Barton, então no Burnley, foi suspenso do futebol por 18 meses depois de realizar mais de mil apostas em jogos de futebol durante um período de 11 anos, inclusive em partidas nas quais atuou.