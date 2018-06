Astro de Senegal, Mané exibe confiança: ‘Esperamos mostrar o que podemos fazer’

O astro Senegal Sadio Mané está confiante para sua seleção fazer uma boa campanha na segunda Copa do Mundo da história do País. “Estamos apenas esperando por uma coisa: jogar nosso primeiro jogo e mostrar o que podemos fazer”, afirmou o atacante do Liverpool, da Inglaterra.

A estreia dos africanos está marcada para terça-feira, às 12 horas (de Brasília), contra a Polônia, em Moscou. Sadio Mané é a esperança de gol dos senegaleses. Na última temporada, balançou as redes 20 vezes pelo time inglês.

Há grande expectativa no país para que a seleção repita a façanha do Mundial de 2002, no Japão e Coreia do Sul. Na ocasião, Senegal bateu a então campeã França, por 1 a 0, no primeiro jogo. Classificou-se em segundo lugar no grupo, atrás da Dinamarca, despachando para casa mais cedo os franceses e os uruguaios.

Algumas frustrações pela ausência nas Copas seguintes e, 16 anos depois, o país formou centenas de jogadores que têm mostrado qualidade. Tem exportado “pé de obra” para o mundo todo. Dos 23 convocados pelo técnico Aliou Cissé, nenhum joga em Senegal. A maioria atua na Inglaterra e França. “Tivemos uma boa preparação”, resumiu Sadio Mané, um dos oito atacantes do grupo senegalês.