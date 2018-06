Assessoria de Neymar nega entrevista sobre derrota para a Alemanha em 2014

A assessoria de imprensa de Neymar negou que o atacante da seleção brasileira tenha dito ao portal alemão Spox.com que se ele estivesse em campo na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, o resultado teria sido diferente.

O jogador do Paris Saint-Germain chegou a falar com o veículo, durante um evento de uma de suas patrocinadoras, mas em momento algum disse tal frase. Segundo a assessoria, as respostas dadas pelo atacante foram alteradas pelo veículo de comunicação alemão e o site já retirou a matéria do ar.

Durante a Copa do Mundo de 2014, Neymar sofreu uma lesão na terceira vértebra lombar, após choque com o zagueiro colombiano Zuñiga, e desfalcou a seleção brasileira diante da Alemanha, pela semifinal do Mundial.

Enquanto isso, Neymar se prepara para a partida contra a Suíça, neste domingo, às 15 horas (de Brasília), no jogo de estreia da seleção comandada por Tite na Rússia. O jogador está totalmente recuperado de uma lesão no pé que o afastou dos gramados nos últimos meses.