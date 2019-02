Artilheiro em 2019, Jean Mota mostra expectativa para partida contra o Guarani

Encerrando a sétima rodada do Campeonato Paulista, o Santos enfrenta o Guarani, nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Líder isolado do Grupo A, o time santista busca a sua sexta vitória para tomar ainda mais distância dos oponentes diretos na disputa por uma das duas vagas para as quartas de final.

Artilheiro do time com cinco gols em 2019, Jean Mota relatou a expectativa para o jogo difícil contra Guarani. “O Guarani tem time bom, que joga bem compacto, e que ganhou de Corinthians e São Paulo. Esperamos um jogo difícil. Mas estaremos do lado da nossa torcida, dentro de casa, e estamos prontos para fazer um bom jogo e ficar com a vitória”, afirmou.

Além da artilharia, Jean Mota é o líder de assistências ao lado de Alison, com três passes para gol. Feliz pelo momento, o meia quer repetir mais uma boa atuação no Pacaembu e, quem sabe, ser coroado com mais um mais uma oportunidade de balançar a rede. “É um momento especial, estou feliz por isso. Tudo isso que vem acontecendo é graças aos meus companheiros também, não é só mérito meu. Fico feliz por ser o artilheiro do campeonato. Espero que isso continue e que o Santos venha vencendo. Meu objetivo é ajudar a equipe, seja com gols ou com assistências, mas o mais importante é que o Santos saia com três pontos”, disse.

Quem também tem motivos pra comemorar é Christian Cueva. O peruano já está se sentindo em casa. Pelo menos é o que mostra um post no seu Instagram, publicado neste domingo. Com uma foto no CT Rei Pelé, em Santos, o novo camisa 8 mandou uma mensagem aos torcedores e comemorou a nova fase. “Feliz na nova casa! Agradeço pelo carinho da torcida e dos companheiros de trabalho nestes primeiros dias. Juntos somos fortes”, escreveu o meia.

Cueva foi contratado no início de fevereiro pelo Santos. O jogador peruano, que estava no Krasnodar, da Rússia, chegou por empréstimo até 30 de janeiro de 2020, quando poderá ser contratado em definitivo até o final de 2022.