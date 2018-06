Artilheiro e melhor goleiro brigam por título no Veteranos

A final da Copa Suco Prat’s, na categoria Intermediária, colocará frente a frente o artilheiro e o goleiro menos vazado da competição. A decisão será disputada entre Z Sport Artigos Esportivos e São Lucas Saúde. O jogo de ida está marcado para este sábado, às 15h30. O campeonato acontece no Clube Veteranos, em Americana.

Diego Costa, do Z Sport, lidera a lista de goleadores com 34 tentos anotados. Ele precisará enfrentar o arqueiro Weverton Fernandes, que sofreu 42 gols em 16 jogos. A média por partida é de 2,6, a menor entre todos os goleiros da Intermediária. As duas equipes também consolidam a campanha que fizeram na primeira fase, a qual terminaram nas duas primeiras posições.

Na Master, o Help Parafusos tem o artilheiro do torneio, Osmar Lopes, e o goleiro que menos levou gols, Hernandes dos Santos. O time vai encarar o Não+Pelo às 16h30. Na Sênior, a artilharia é de Luciano Augusto de Moura, do Status Representações, que enfrentará o Não+Pelo às 16h30.

No Campeonato Interno de Futebol Minicampo do Flamengo, os finalistas serão definidos também neste sábado, nas categorias Jovem, Intermediária, Sênior, Super Sênior e Feminino.

CLUBE VETERANOS

Final do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

SÁBADO (23/06)

15h30 Z Sport Artigos Esportivos x São Lucas Saúde (Intermediária)

16h30 Status Representações x MSX Construtora (Sênior)

16h30 Help Parafusos x Não+Pelo (Master)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

SÁBADO (23/06)

14h45 Burg’s Hamburgueria x Kintal Lanches (Jovem)

15h50 JC Limpadora x Jornal de Nova Odessa (Jovem)

14h45 Restaurante Lê Pettit/Top Collor x Supermercados Pague Menos/EF Manute (Intermediária)

15h50 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti x Vasos São Vito/Multi Pontos Bordado (Intermediária)

14h45 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil x Agropet Mineiro/KZA9 (Sênior)

15h50 Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia x Blue Blood Jeans (Sênior)

15h50 Americana Guinchos/Marcsteel x Pastelaria do Porfírio/Verona (Super Sênior)

16h45 Restaurante Prato Quente x Biscoitam/Sorvetes Naturais (Super Sênior)

14h45 Ecosu – Sucatas x Mag Sac Embalagens (Feminino)