Artilheiro do Corinthians em 2019, Gustavo admite gol sem querer no clássico

Autor de sete dos 10 gols do Corinthians na temporada de 2019, Gustavo admitiu que balançou a rede sem querer neste domingo contra o São Paulo, na Arena Corinthians. Foi do atacante o segundo gol da vitória por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. “Eu peguei a bola meio no susto, mas o que importa é ela que entrou”, disse sobre o lance.

Apesar de garantir mais uma vitória para a equipe, o atacante fez questão de dividir os méritos do triunfo com os demais jogadores. “Quero parabenizar a equipe pelo excelente jogo que fizemos. Na semana, nós conversamos que (o desempenho) tinha de ser do último jogo (diante do Racing) para mais. Conseguimos ter concentração e fazer um grande jogo para ter essa importante vitória”, afirmou.

O técnico Fábio Carille reconheceu a boa fase de Gustavo e rasgou elogios ao atacante. “É um jogador que está trabalhando demais, ele me surpreendeu. Não só pelos gols, mas como briga pela bola, lembrando muito o Jô, de voltar, compensar o lateral. O ano de 2018 o Corinthians jogou sem o 9 e a gente parou de jogar na área. Quero induzir meus jogadores a trabalhar mais os cruzamentos. Temos que melhorar, aproveitar a fase do atleta”, comentou.

Com a vitória deste domingo, o Corinthians chegou aos 10 pontos, ultrapassou Ferroviária e Bragantino e assumiu a liderança do Grupo C do Paulistão. O triunfo também serviu para aumentar o bom retrospecto diante do São Paulo em sua casa. Em 10 jogos na Arena Corinthians, são agora sete vitórias e três empates.