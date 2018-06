Artilheiro da Copa, Kane vê jogo ‘incrível’ da Inglaterra e admite sorte em gol

O atacante Harry Kane comemorou a atuação da Inglaterra na vitória por 6 a 1 sobre o Panamá, neste domingo, em Nijni Novgorod. Além da goleada aplicada e a garantia da liderança provisória do Grupo G, o jogador inglês se mostrou feliz pelos três gols marcados por ele na partida, um deles sem querer.

“Foi um dos gols em que eu mais dei sorte na minha carreira”, admitiu o atacante após o fim do jogo. “Não é sempre que se marca três vezes em uma partida de Copa do Mundo”, celebrou Kane, que até o momento balançou as redes em cinco oportunidades no Mundial e é o artilheiro isolado do torneio.

Na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, vitória por 2 a 1 sobre a Tunísia, no dia 18, em Volgogrado, Kane fez dois gols de cabeça, aos 11 minutos do primeiro tempo e aos 46 do segundo. O inglês ainda converteu dois pênaltis contra o Panamá e, na etapa final, a bola entrou após desvio no calcanhar dele, na sequência de chute de Ruben Loftus-Cheek.

“Foi um jogo incrível, estou extremamente orgulhoso. Nós nos divertimos no gramado”, celebrou Kane, o primeiro inglês a marcar três gols em uma partida de Copa do Mundo desde Geoff Hurst, que alcançou o feito na final do Mundial de 1966, na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental.

Os atacantes são os únicos na história da seleção inglesa a fazer o chamado “hat-trick” em Copa do Mundo. Outro feito da Inglaterra foi chegar a maior goleada dela em Mundiais, já que a vitória mais elástica dos ingleses em uma edição do torneio havia sido por 3 a 0, duas vezes em 1986, sobre Paraguai e Polônia, e uma em 2002, contra a Dinamarca.