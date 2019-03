Arsenal x Napoli é o destaque nas quartas da Liga Europa; Chelsea encara checos

A Uefa definiu nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Liga Europa. O sorteio realizado em sua sede, na cidade de Nyon, na Suíça, colocou frente a frente Napoli e Arsenal, dois favoritos ao título da segunda competição de clubes mais importante do continente. E “ajudou” o Chelsea, outro clube inglês ainda na disputa, que enfrentará o surpreendente Slavia Praga, da República Checa, que eliminou o Sevilla – maior vencedor do torneio com cinco títulos.

Arsenal e Napoli já se enfrentaram na fase de grupos da Liga dos Campeões – cada um venceu uma vez na edição de 2013/2014 – e agora duelarão por uma vaga nas semifinais. No sorteio, o time inglês jogaria em casa na rodada de volta, mas por determinação da Uefa, por conta de problemas de segurança, o confronto de ida será no Emirates Stadium, em Londres, e a vaga será definida no estádio San Paolo, em Nápoles.

“Sortudo” no sorteio desta quinta-feira, o Chelsea terá a vantagem de fazer o segundo jogo contra o Slavia Praga em seu estádio, o Stamford Bridge, em Londres. Mas terá pela frente um time que vem sendo a surpresa da competição após eliminar no sufoco, com um gol no último minuto da prorrogação, o Sevilla com a vitória por 4 a 3.

As quartas de final da Liga Europa terá também um duelo totalmente espanhol entre Villarreal e Valencia. O time de Valência terá o direito de mandar o jogo da volta e espera não passar as dificuldades que teve para avançar contra o Krasnodar, da Rússia. Assim como o Slavia Praga, obteve a classificação com um gol nos minutos finais.

Por fim, o Benfica jogará contra o Eintracht Frankfurt, único clube da Alemanha que sobrou nas competições europeias e eliminou nas oitavas de final a Inter de Milão, outro time favorito ao título da Liga Europa. O clube alemão terá a vantagem de decidir a classificação em casa.

De acordo com a Uefa, a rodada de ida das quartas de final será jogada no dia 11 de abril e a de volta uma semana depois. O sorteio definiu também os cruzamentos para as semifinais: quem passar de Arsenal x Napoli terá pela frente o ganhador de Villarreal x Valencia; e o vencedor de Benfica x Eintracht Frankfurt pegará Slavia Praga ou Chelsea.

A grande decisão da Liga Europa será realizada no dia 29 de maio, no estádio Olímpico, em Baku, no Azerbaijão.

Confira os duelos das quartas de final da Liga Europa:

Arsenal x Napoli

Villarreal x Valencia

Benfica x Eintracht Frankfurt

Slavia Praga x Chelsea