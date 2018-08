Arsenal vence o West Ham de virada e ganha primeiro jogo no Campeonato Inglês

O Arsenal sofreu, mas conseguiu a primeira vitória na atual edição do Campeonato Inglês, neste sábado, em casa, por 3 a 1 contra o West Ham. A equipe visitante abriu o placar com Marko Arnautovic, mas Nacho Monreal empatou a partida, gol contra de Issa Diop foi responsável pela virada e Danny Welbeck deu números finais ao jogo.

O destaque do West Ham no duelo foi o meia brasileiro Felipe Anderson, que deu o passe para o gol de Arnautovic, aos 25 minutos do primeiro tempo, e criou mais oportunidades para o time dele fazer mais. Aos 30, porém, Monreal empatou o confronto para o Arsenal. A virada saiu só aos 24 do segundo tempo, quando Alexandre Lacazette recebeu dentro da área, fez um giro e chutou forte para o meio. Para azar do zagueiro Diop, a bola bateu na barriga dele e entrou.

O time visitante voltou a buscar o campo de ataque depois do gol sofrido, mas os lances criados por Felipe Anderson não eram aproveitadas pelos companheiros. Aos 44 minutos da etapa final, Hector Bellerin fez jogada pela direita e serviu Welbeck, que dominou dentro da área e finalizou sem ser incomodado.

O Arsenal, derrotado por Manchester City e Chelsea nas duas primeiras rodadas, vai visitar o Cardiff no próximo domingo, dia 2 de setembro. Já o West Ham, que perdeu as três partidas que fez pelo Campeonato Inglês até agora, vai receber o Wolverhampton no próxima sábado.

Também neste sábado, o Everton viu o atacante Richarlison ser expulso e Bernard fazer sua estreia pelo clube, em empate por 2 a 2 contra o Bournemouth, fora de casa, depois de abrir 2 a 0. Huddersfield e Cardiff ficaram no 0 a 0, enquanto Leicester venceu por 2 a 1 em visita ao Southampton.