Arsenal usa reservas na Liga Europa e dá primeira chance a Koscielny na temporada

Já classificado à próxima fase da Liga Europa e com a primeira posição da sua chave assegurada, o Arsenal encerrará a sua participação na fase de grupos com uma escalação formada basicamente por reservas. Foi o que indicou, nesta quarta-feira, o técnico Unai Emery, explicando que dará um descanso aos principais jogadores no confronto com o Qarabag, na quinta, no Emirates Stadium, e indicando que Laurent Koscielny será uma das novidades da escalação.

“Nosso primeiro objetivo nesta competição nós alcançamos, que era ser o primeiro no grupo. Mas nós respeitamos esta competição e respeitamos o Qarabag e amanhã nosso objetivo é vencer e vamos dar chance aos jogadores de assumir responsabilidade, conquistar ritmo e ter confiança. Além disso, porque vamos jogar muitos jogos, nos próximos dez dias jogaremos quatro partidas, cada uma delas muito importante, então amanhã nós vamos usar alguns jogadores diferentes, alguns provenientes da equipe sub-23. E também está em nosso planejamento começar com Laurent Koscielny”, disse Emery em entrevista coletiva.

O confronto com o Qarabag, então, será um teste para o zagueiro francês, que ainda não atuou nesta temporada pelo Arsenal, por causa de uma grave lesão sofrida em maio. E a partir do seu desempenho, Umery determinará se ele poderá enfrentar o Southampton, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

“Vamos decidir depois do jogo de amanhã, já que é o primeiro jogo que Laurent Koscielny vai jogar. Vamos ver também se ele pode jogar 90 minutos ou menos minutos neste jogo. Podemos usar outro jogador nessa posição, alguém como Nacho Monreal, que também está conosco e em sua carreira já jogou nessa posição. Vamos decidir, mas primeiro vamos pensar no jogo amanhã porque precisamos receber informações sobre como ele pode se sentir amanhã”, afirmou.

Recuperado de lesão nas costas, Özil também foi relacionado por Emery para o duelo com o Qarabag. Mas o treinador evitou revelar se o alemão será titular ou vai entrar em campo durante o duelo. “Amanhã ele está no grupo, há 18 jogadores no elenco para este jogo e eu vou decidir se ele joga amanhã desde o início ou durante a partida nos 90 minutos”, disse.

Com 13 pontos somados em cinco jogos, o Arsenal assegurou o primeiro lugar do Grupo E da Liga Europa. O Sporting Lisboa, com dez, também está classificado. Já o Qarabag é o lanterna, com três.