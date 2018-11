Arsenal só empata contra o Sporting, mas obtém vaga antecipada na Liga Europa

O Arsenal não jogou bem e ficou apenas no empate sem gols contra o Sporting Lisboa, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa, mas saiu de campo comemorando a classificação antecipada à segunda fase eliminatória da competição continental. Os portugueses também foram embora felizes por encaminharem a sua vaga no Grupo E.

Com 10 pontos, o Arsenal segue na liderança isolada da chave e não pode mais ser alcançado por Vorskla e Qarabag, do Azerbaijão, que ganhou o duelo entre eles por 1 a 0, na Ucrânia. Os dois times dividem a terceira colocação com três pontos cada e só têm mais dois jogos a fazer. O Sporting Lisboa está na segunda colocação com sete e só precisa de mais uma vitória.

Na quinta rodada, marcada para o próximo dia 29, o Sporting Lisboa tentará se classificar antecipadamente contra o Qarabag, em Baku, capital do Azerbaijão. O Arsenal lutará para garantir a liderança do grujpo contra o Vorskla, na Ucrânia.

Quem está muito perto também da classificação à próxima fase é o Red Bull Salzburg, semifinalista na edição passada da Liga Europa. Nesta quinta-feira, manteve os 100% de aproveitamento no Grupo B ao golear o lanterna Rosenborg por 5 a 2, na Noruega. Na Escócia, o Celtic bateu o RB Leipzig por 2 a 1 e esquentou a briga pela segunda vaga.

Na tabela de classificação, o Red Bull Salzburg tem 12 pontos e vê com tranquilidade a disputa entre Celtic e RB Leipzig, que estão empatados na segunda colocação com seis cada – o clube da Alemanha leva a melhor no primeiro critério de desempate que é o confronto direto. O Rosenborg, quase eliminado, ainda não pontuou.

Já no Grupo C, a briga pelas duas vagas está embolada entre três clubes. O Zenit St.Petersburg manteve a liderança isolada, agora com oito pontos, ao empatar por 1 a 1 com o lanterna Bordeaux, na França. Na República Checa, o Slavia Praga permaneceu em segundo lugar com a igualdade sem gols contra o Copenhague. Os checos têm sete pontos, contra cinco dos dinamarqueses.