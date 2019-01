Arsenal marca 4 no Fulham e se recupera de goleada sofrida para o Liverpool

O Arsenal se recuperou da goleada sofrida sábado para o Liverpool por 5 a 1, ao derrotar o Fulham, por 4 a 1, nesta terça-feira, em Londres, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, mantendo o objetivo de se classificar à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Fulham continua na 19ª e penúltima colocação, com 14 pontos. O Arsenal alcançou os 41 pontos, em quinto lugar, 13 pontos atrás do líder Liverpool e a dois do quarto colocado Chelsea, que na quarta-feira vai receber o Southampton e fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões.

O Arsenal iniciou o jogo em ritmo lento, abatido pelo péssimo resultado no clássico. O time demorou para engrenar e o Fulham aproveitou para se aventurar no ataque. Sessegnon, aos 15, perdeu grande chance em contra-ataque. Sempre pelas laterais, o Arsenal buscou concretizar suas jogadas. E foi assim que Xhaka, aos 25 minutos, abriu o placar ao surgir livre na pequena área. Com a vantagem, o Arsenal ganhou moral e teve pelo menos três boas chances para ampliar o placar, enquanto o Fulham era muito tímido em suas ações no campo ofensivo.

Todos os outros gols do jogo foram marcados na segunda etapa. Em uma boa jogada pelo lado esquerdo, com a participação de boa parte do ataque do clube londrino, Lacazette ampliou aos dez minutos. Em um momento de desatenção ds zaga do Arsenal, Kamara demonstrou seu oportunismo aos 24 minutos para diminuir o placar. Jogadores e torcedores do time da casa reclamaram de uma falta no início da jogada não marcada pela arbitragem.

O Fulham, que luta contra o rebaixamento, tentou uma reação, mas Ramsey, aos 34, em mais uma boa jogada pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal, fez o terceiro gol. Ainda houve tempo para Aubameyang, aos 38, garantiram a goleada e os três pontos para o Arsenal. Foi o 14º gol do atacante gabonês, o artilheiro da competição.

Na próxima rodada, dia 12, o Arsenal enfrentará o West Ham, enquanto o Fulham encara o Burnley.