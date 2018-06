Arsenal confirma contratação do suíço Lichsteiner, heptacampeão pela Juventus

O Arsenal confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Stephan Lichsteiner, de 34 anos. O jogador suíço chega após não renovar com a Juventus e se torna o primeiro reforço do time inglês após a chegada do técnico Unaí Emery.

Lichsteiner estava na Juventus desde 2011 e participou das sete conquistas consecutivas do clube no Campeonato Italiano. Foram 250 partidas disputadas pelo time italiano no total. O jogador também fez história com a camisa da seleção suíça, adversária de estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Ele é o atleta que mais entrou em campo pelo país com um total de 99 jogos. Desde 2016, Lichsteiner carrega a braçadeira de capitão da Suíça e deverá estar em campo contra a seleção brasileira no próximo dia 17, em Rostov, pela primeira rodada do Grupo E do Mundial.

No Arsenal, o jogador usará a camisa de número 12. “Stephan traz uma grande experiência e liderança para nossa equipe. É um jogador de muita qualidade e uma atitude e determinação muito positiva. Nos melhorará tanto dentro como fora de campo”, disse Emery.

Lichsteiner começou a carreira em 2001 no Grasshopper Zurich, da Suíça. Em 2005 se transferiu para o Lille, da França, onde permaneceu por três temporadas. Em 2008, foi para a Lazio onde se tornou campeão da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. Três anos mais tarde acertou com a Juventus.

“É um grande momento. É muito bom sair da Juventus e acertar com o Arsenal. É um grande desafio em conseguir grandes feitos com esse grande clube”, disse ao site oficial do clube. Ele também comentou como poderá utilizar sua experiência para que o Arsenal volte a conquistar títulos.

“Posso trazer muito da mentalidade. Acho que o projeto atual do Arsenal lembra o da Juventus de sete anos atrás. A Juventus também não vinha se classificando para a Liga dos Campeões. Espero trazer muita experiência, muita união, e levar a equipe ao topo da liga dos Campeões”, finalizou.