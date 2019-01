Arsenal anuncia contratação de Denis Suárez por empréstimo

No último dia da janela de transferências nas principais ligas do futebol europeu, o Arsenal decidiu se reforçar com um velho conhecido do técnico Unai Emery. Nesta quinta-feira, o clube londrino anunciou a contratação do meia Denis Suárez, que estava no Barcelona, cedido por empréstimo até o fim da temporada 2018/2019.

O meio-campista, de 25 anos, trabalhou com Emery no Sevilla, na temporada 2014/2015, sendo campeão da Liga Europa. E a transação também representa um retorno ao futebol inglês para o jogador espanhol, pois quando dava os primeiros passos na sua carreira, defendeu o Manchester City, de 2011 a 2013. Foi, porém, pouco aproveitado no elenco principal, tendo disputado apenas dois jogos pela Copa da Liga Inglesa.

Satisfeito com a contratação, Emery destacou a polivalência de Suárez no setor ofensivo como fator que o atraiu a contratar o jogador espanhol, o primeiro e, provavelmente, único reforço a chegar ao Arsenal na janela de transferências de janeiro.

“Estamos muito felizes que Denis Suárez esteja se juntando a nós. Ele é um jogador que conhecemos bem e trabalhei com ele no Sevilla. Ele nos traz qualidade e opções em diferentes posições de ataque, então ele poderá ajudar a equipe”, disse o treinador.

Suárez estava no Barcelona desde 2016, mas pouco vinha sendo aproveitado nesta temporada, tanto que só havia entrado em campo oito vezes, com dois gols marcados. Na sua carreira, ele ainda teve passagens pelos clubes B do Celta e do próprio Barcelona, também tendo passado pelo Villarreal. Além disso, defendeu a seleção espanhola uma vez, em 2016.