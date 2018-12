Arrascaeta deixa treino mais cedo e deve ficar fora do último jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 17 de outubro, antes da disputa da 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vaga na Copa Libertadores garantida e longe dos primeiros lugares na competição nacional, o time lutou para manter a motivação em alta. Neste domingo, às 17 horas (de Brasília), em Salvador, o auxiliar técnico Sidnei Lobo deverá mandar a acampo uma equipe reserva para enfrentar o Bahia.

Nesta quinta-feira, o meia uruguaio Arrascaeta, com dores musculares, deixou mais cedo o treino e deve ser um dos desfalques. Outro que deve ficar fora do jogo é o zagueiro Léo, com fadiga muscular na coxa esquerda.

Apenas 11 jogadores de linha participaram do treino em campo: os laterais Ezequiel e Rafael Santos, os zagueiros Cacá, Gustavo Rissi e Manoel, os volantes Lucas Romero, Lucas Silva e Éderson, além dos atacantes David, Raniel e Laércio.

Os demais atletas ficaram na parte interna da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, fazendo trabalhos na academia e realizando exames médicos para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, todos os atletas realizaram exames oftalmológicos e de ecocardiograma.

O provável Cruzeiro para enfrentar o Bahia deve formar com: Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva e Ederson; David, Raniel e Sassá. Com 52 pontos, o time ocupa a oitava colocação no Brasileirão, enquanto que o Bahia, com 47, é o 11.º classificado.