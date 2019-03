Armec vence e permanece líder no Campeonato Esquilo

O Armec permanece na liderança do Campeonato Esquilo de Futebol Society, organizado pelo Clube do Bosque, após a goleada por 14 a 6 sobre o Sport & Vida, em duelo válido pela segunda rodada, em Americana.

Agora, são seis pontos em duas partidas disputadas e um saldo positivo de 15 gols – critério decisivo para dar a ponta da tabela ao Armec, já que o ISB Contábil também chegou a mesma pontuação com triunfo por 15 a 11 sobre o Orion Cores. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No Iate Clube, o Têxtil PBS chegou a terceira vitória consecutiva em três jogos no Campeonato Milton Chaves Marcelino ao bater o Guip Veículos por 4 a 2 no último domingo. Agora, são nove pontos em três jogos e os 100% de aproveitamento que mantém a ponta.

Duas equipes seguem invictas no Campeonato de Minicampo do Veteranos: o Ecosu Sucatas, na categoria Intermediária, superou o Stock do Chopp por 3 a 2; e o Hitscolor, que venceu o Gonzaga Engenharia por 4 a 3 na Máster – ambos são líderes em suas respectivas categorias.

Os jogos do Campeonato Interino de Futebol Minicampo do Flamengo foram adiados, pois o gramado não apresentava condições para jogo após as chuvas registradas no último fim de semana.

CLUBE DO BOSQUE

2ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

14h45 Sport & Vida 6 x 14 Armec

16h00 Algiz 7 x 3 Líder Contábil

17h00 ISB Contábil 15 x 11 Orion Cores

IATE CLUBE

4ª rodada do Campeonato Milton Chaves Marcelino

Categoria Livre

Vistoria 4 x 3 Instituto Odair Dias/Ponto Visão

Orion Cores 1 x 1 Peptan

Factoplast 0 x 4 New Sport

Asa Vita 3 x 7 Milenium/Zucollors

Guip Veículos 2 x 4 Têxtil PBS

CLUBE VETERANOS

7ª rodada do Campeonato de Minicampo

Gonzaga Engenharia 3 x 4 Hitscolor (Master)

Tabatex Têxtil 2 x 2 Acapulco Móveis Master)

Posto São Vito 5 x 3 Odonto Minas (Sênior)

Bar do Zé Carlos 9 x 3 Casa do Construtor (Sênior)

Net D&G 7 x 3 Joia Calçados (Intermediária)

Ecosu Sucatas 3 x 2 Stock do Chopp (Intermediária)

Supermercados Pérola 3 x 2 Optilar Ópticas (Intermediária)

São Lucas Saúde 1 x 3 Z Sport (Intermediária)

Help Parafusos 2 x 6 Rodonaves Transportes (Master)

Distema Decorações 1 x 0 Galmar (Master)

Microgestão Sistemas 7 x 1 Los Hermanos (Sênior)

Proar/Big Mec 1 x 4 Hidrosol (Sênior)