Argelino marca três, Hoffenheim goleia Augsburg e sobe na briga por Liga Europa

Com três gols do atacante argelino Ishak Belfodil, o Hoffenheim venceu o Augsburg por 4 a 0, fora de casa, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, e ganhou fôlego na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

O Hoffenheim aproveitou a fragilidade do Augsburg, que acumulou a segunda derrota seguida e ocupa o 15º lugar, com 25 pontos, e se impôs mesmo fora de casa, especialmente no segundo tempo. O croata Kramaric abriu o placar aos seis minutos de jogo e Belfodil marcou os outros três gols na segunda etapa.

Foi o quarto jogo seguido do Hoffenheim sem derrota. A recuperação no torneio nacional levou a equipe à sétima posição, com 44 pontos, apenas a um do Wolfsburg, sexto colocado, e quatro atrás do Borussia Mönchengladbach.

Encabeçando a zona de classificação à Liga Europa, o Mönchengladbach manteve o quinto posto, apesar de ter tropeçado em casa, ao empatar por 1 a 1 com o Werder Bremen, no outro jogo que encerrou a 28ª rodada neste domingo.

Os anfitriões saíram na frente com um gol do meia alemão Florian Neuhaus no início da segunda metade, mas não sustentaram a vantagem e levaram o empate nos instantes finais. O meia holandês Davy Klaassen marcou para o Werder Bremen e definiu o resultado.