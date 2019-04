Arena palmeirense é pichada em protestos contra Leila Pereira, Borja e organizada

O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, amanheceu nesta quarta-feira com pichações que continham protestos contra o elenco do time, em especial o atacante Miguel Borja, contra Leila Pereira, presidente da patrocinadora do clube, e contra a torcida organizada Mancha Alviverde.

No último domingo, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, após o empate por 0 a 0 persistir no confronto de ida, no Morumbi, e na volta, e o time ser derrotado nos pênaltis por 5 a 4 em sua arena. Dessa forma, os torcedores escreveram os dizeres “elenco pipoqueiro” e “muito $ (dinheiro), pouca obrigação”. Também houve pichação dizendo “fora, Borja” – apesar do atacante não ter atuado nos dois jogos, não fez bons jogos em 2018.

Outra parte do protesto pediu a saída Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM, que patrocinam o clube. As empresas comandadas por Leila começaram a investir no time em 2015, gradualmente assumindo maior controle e até contratando jogadores. Leila se tornou conselheira do clube em fevereiro de 2017 e não esconde que pretende se candidatar a presidente do clube nas próximas eleições a serem disputadas, em 2021.

Por fim, as pichações foram feitas pela facção da torcida organizada da Mancha Alviverde da zona leste de São Paulo e traziam ofensas à própria entidade. Para quem praticou o ato da vandalismo, a torcida se vendeu ao aceitar dinheiro da Crefisa para realizar o desfile da escola de samba Mancha Verde no carnaval de São Paulo e nomear a quadra com o nome de Leila e seu marido, José Roberto Lamacchia. Em 2018, a Mancha venceu o carnaval paulistano se aproveitando de R$ 3,42 milhões recebidos da Crefisa, via Lei Rouanet.

Enquanto isso, o Palmeiras tenta se recuperar na temporada em jogo contra o Junior Barranquilla pela Copa Libertadores. A partida será disputada nesta quarta, às 21h30, no Allianz Parque. Na competição, a equipe alviverde está em segundo lugar no Grupo F, com seis pontos – quatro atrás do San Lorenzo, líder da chave, e dois acima do Melgar, terceiro colocado. Nesta mesma quarta rodada da chave, a equipe argentina superou o time peruano por 2 a 0, em casa, na noite de terça, e disparou no topo.