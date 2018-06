Arena Ecaterimburgo ganhou um ‘puxadinho’ na arquibancada para a Copa do Mundo

Egito e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira no estádio que é provavelmente o mais peculiar do Mundial da Rússia. A Arena Ecaterimburgo, em Ecaterimburgo, foi reformada para atender a necessidade de público da Fifa, mas sem comprometer a fachada original, construída em 1957. Com isso, setores de arquibancadas foram construídos fora da cobertura do restante dos lugares. São dois setores externos, como se fossem os populares “puxadinhos”.

O modelo de arquibancadas removíveis se assemelha ao implantado na Arena Corinthians, em São Paulo, na Copa do Mundo de 2014. Apesar das preocupações do público com a visibilidade e a ação da chuva e do sol nos locais mais altos, o estádio passou em todas as inspeções da Fifa.

A estrutura, apoiada por torres de andaimes, permitirá que o número de expectadores durante a Copa do Mundo chegue a 35 mil. Ao final da primeira fase, as arquibancadas serão retiradas e a capacidade do estádio passará para 25 mil espectadores. Além do jogo desta sexta-feira, também serão realizados na cidade: França x Peru (dia 21), Japão x Senegal (dia 24) e México x Suécia (dia 27).

Ecaterimburgo é também uma cidade peculiar. A 1.800 quilômetros de Moscou, é a mais distante da capital a receber uma partida da Copa do Mundo. Com 1,4 milhão de habitantes, ela fica na região dos Montes Urais, porção leste do território russo, e é conhecida como “a janela para a Ásia”. Simbolicamente, representa o ponto em que Europa e Ásia começam a se encontrar. Rica em recursos minerais, trata-se um dos polos econômicos do país.