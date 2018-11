Arboleda não desiste e coloca São Paulo na briga entre os líderes do Brasileirão

Ainda restam sete rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Na visão do zagueiro equatoriano Arboleda, é tempo suficiente para o São Paulo voltar à luta pelo título. Por isso, vencer um adversário direto como o Flamengo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, será fundamental. Atualmente, três pontos separam os cariocas dos paulistas na tabela de classificação (59 a 56).

“Estamos trabalhando com seriedade durante a semana porque precisamos dos três pontos. Podemos igualar a pontuação deles. A briga pelo G-4 está bem disputada e por isso estamos concentrados no nosso trabalho. Queremos fazer um bom jogo para manter o clube entre os líderes do Brasileiro”, disse o equatoriano, em declarações publicadas pelo site oficial do São Paulo.

Na opinião do defensor, o segredo para sair do Morumbi com os três pontos será manter o foco da semana. “O grupo tem trabalhado com intensidade porque sabe da importância do jogo. Estamos concentrados e não perderemos isso até a partida”, garantiu o camisa 5.

Para este confronto, o técnico uruguaio Diego Aguirre terá diversos problemas com desfalques. O volante Hudson recebeu o terceiro cartão amarelo e o goleiro Jean foi expulso do último jogo contra o Vitória. Rojas, que passou por cirurgia nesta quinta-feira, não jogará mais em 2018. Everton segue se recuperando de estiramento muscular e dificilmente terá condições de entrar em campo.

Assim, uma provável escalação de Aguirre seria: Sidão; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Liziero e Diego Souza; Tréllez, Gonzalo Carneiro e Reinaldo.