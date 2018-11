Árbitro uruguaio que usou o VAR contra o Grêmio apitará final entre River e Boca

O árbitro uruguaio Andrés Cunha foi escolhido pela Conmebol para apitar o segundo jogo da final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors, marcada para o próximo dia 24 (sábado), às 18 horas (de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Nicolás Taran e Mauricio Espinosa serão os auxiliares e Leodán Gonzales ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês). Todos são conterrâneos de Andrés Cunha, que coleciona polêmicas e já apitou cinco jogos nesta edição da Libertadores, entre eles a derrota por 2 a 1 do Grêmio para o River Plate, em Porto Alegre, que culminou na eliminação do time gaúcho nas semifinais do torneio.

O lance decisivo para o revés do time brasileiro saiu de um pênalti marcado a favor dos argentinos com a ajuda do VAR, que viu toque no braço do zagueiro Bressan dentro da área e gerou muita reclamação dos gremistas. O defensor foi expulso e o River Plate marcou de pênalti, garantindo a vaga na final.

Andrés Cunha também esteve na Copa do Mundo da Rússia. Ele foi o primeiro árbitro do torneio a fazer uso do VAR, na partida da fase de grupos entre França e Austrália, em que os franceses saíram vitoriosos por 2 a 1 com o auxílio da tecnologia, que ajudou o árbitro de 42 anos a assinalar o pênalti que o atacante Antoine Griezmann converteu.

Irã 0 x 1 Espanha, pela fase de grupos, também foi apitado pelo árbitro uruguaio, que finalizou a sua participação no Mundial na vitória da França por 1 a 0 sobre a Bélgica, pela semifinal.

No primeiro duelo entre os arquirrivais argentinos no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, houve empate por 2 a 2. Como não há gol qualificado, uma nova igualdade leva a decisão do título para a prorrogação e, se necessário, para a disputa por pênaltis.