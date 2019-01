Árbitro da polêmica final do Paulistão de 2018 se reinventa no futebol da Paraíba

O árbitro da polêmica final do Campeonato Paulista de 2018 trocou São Paulo pela Paraíba neste ano. Nove meses depois de trabalhar na decisão entre Palmeiras e Corinthians, Marcelo Aparecido de Souza estourou a idade limite de 45 anos para participar do quadro da Federação Paulista de Futebol (FPF) e é a principal aquisição do quadro de juízes do Campeonato Paraibano.

A final do Paulistão de 2018 ficou marcada pela reclamação do Palmeiras sobre suposta interferência externa. O clube sustenta que o árbitro anotou um pênalti de Ralf em Dudu e voltou atrás na decisão oito minutos depois ao ser avisado por alguém que estava fora do campo.

Na Paraíba, o árbitro vai se apresentar com o status de principal novidade do projeto de reformulação local. O Estado nordestino encara desde 2018 um escândalo deflagrado pela Operação Cartola, promovida pelo Ministério Público contra a corrupção e manipulação de resultados no campeonato local. Com dirigentes afastados e nove árbitros banidos, a Federação Paraibana precisou “importar” juízes de outras federações para recompor o quadro.

Segundo o diretor de arbitragem da Federação Paraibana, Arthur Alves Júnior, o árbitro paulista será o principal nome do Estado. “Queremos ter árbitros experientes, como o Marcelo. Ele vai ajudar os outros companheiros. A presença dele é importante. O campeonato será complicado”, disse.

A maioria dos juízes locais é jovens e foi promovida dos trabalhos na segunda divisão paraibana. “Infelizmente alguns dos nossos árbitros não foram bem nas provas teóricas que aplicamos. Isso me deixou triste. Precisamos aprimorar nosso quadro e contar com quem está acostumado a trabalhar em decisões importantes”, afirmou o diretor de arbitragem.

Assim como Souza, outros três nomes, ainda não definidos, vão migrar para a Paraíba para reforçar o quadro local. As transferências têm, inclusive, o aval da CBF. Nas competições organizadas pela entidade, como o Brasileirão, e na maioria dos Estaduais o árbitro pode apitar até os 50 anos.

O responsável pelo apito na final do Paulistão de 2018 diz ter superado a polêmica com as reclamações do Palmeiras e se considerar como um tutor no novo Estado. “Quando você está em São Paulo, divide a responsabilidade com outros nomes experientes da Federação Paulista. Agora, sou um espelho para os mais novos. Vou levar para a Paraíba a minha experiência nos grandes jogos”, disse ao Estado o árbitro, que continuará a participar do quadro da CBF.

Souza vai continuar a morar em São Paulo e só viajará à Paraíba na véspera das partidas. A estreia foi no fim de semana, no amistoso entre Botafogo e Serrano. Na ocasião, também participou de palestras com os novos colegas e fez testes físicos.