Arábia Saudita quer surpreender Uruguai para ‘melhorar imagem’ após dar vexame

Passada a goleada por 5 a 0 sofrida para os anfitriões na estreia da Copa do Mundo da Rússia, a missão da Arábia Saudita é vencer o Uruguai nesta quarta-feira, em Rostov, para apagar a imagem ruim deixada no primeiro jogo da competição.

Ao menos este é o foco do meia Taiseer Al-Jassam, que elogiou a qualidade do adversário sul-americano, vencedor no duelo contra o Egito em seu primeiro jogo no torneio. Mas disse ser possível conquistar uma vitória que pode apagar o vexame da estreia.

“Não há dúvida de que será muito difícil vencer a seleção do Uruguai. Eles são conhecidos pelas estrelas internacionais, mas nós estamos determinados em melhorar nossa imagem depois do que aconteceu na primeira partida e dar alegria aos torcedores árabes, que nos apoiaram e permaneceram ao nosso lado”, afirmou o jogador do Al-Ahli.

O retrospecto joga a favor dos árabes. Nos dois confrontos da história entre as seleções, em jogos amistosos em 2002 e 2006, a Arábia Saudita venceu um por 3 a 2 e empatou o outro em 1 a 1.

Se a seleção saudita tiver alguma pretensão de avançar à fase seguinte precisa necessariamente vencer os uruguaios. Além da seleção celeste, a Arábia Saudita, integrante do Grupo A, tem o Egito como adversário na última rodada da primeira fase do torneio.