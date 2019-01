Arábia Saudita goleia Coreia do Norte em estreia na Copa da Ásia

A Arábia Saudita fez boa estreia na Copa da Ásia, nesta terça-feira, ao aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre a Coreia do Norte, no estádio Rashid Stadium, em Dubai. Com o triunfo, a equipe saudita despontou a liderança do Grupo E, que tem ainda Líbano e Catar.

Hattan Sultan Babhir e Mohammed Al Fatil balançaram as redes para a Arábia Saudita no primeiro tempo, aos 28 e aos 37 minutos. E Salem Al-Dawsari e Fahad Al-Muwallad selaram a goleada aos 25 e aos 43 minutos. O time saudita vai enfrentar o Líbano na sexta-feira, pela segunda rodada da chave.

Pelo Grupo D, o Iraque derrotou o Vietnã por 3 a 2, também nesta terça-feira, no Zayed Sports City Stadium, em Abu Daabi. Em um duelo equilibrado, Ali Faez Atiyah anotou contra aos 24 minutos e deixou o Vietnã em vantagem. Mohanad Kadhim empatou aos 35. Mas

Mohanad Kadhim voltou a deixar o Vietnã novamente na frente, aos 42.

Mas, no segundo tempo, o Iraque buscou a virada no placar. Humam Tariq marcou o segundo gol da equipe iraquiana aos 15 minutos. E Ali Adnan decretou a reviravolta no marcador aos 45.

Na sexta-feira, o time iraquiano volta a campo para enfrentar o Yemen. No mesmo dia, o Vietnã vai duelar com o Irã.