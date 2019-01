Apresentado no Santos, zagueiro Felipe Aguilar já fala em título da Sul-Americana

O zagueiro Felipe Aguilar foi apresentado nesta terça-feira como o mais novo reforço do time do Santos para a temporada 2019. O jogador, de 26 anos, contratado do Atlético Nacional, da Colômbia, falou da importância da conquista de títulos.

“Eu espero ter uma história particular no Santos, com meu trabalho, meu esforço e dedicação, conseguindo coisas importantes, me consolidar. O Santos é um clube grande, de história e tradição, que merece sempre brigar por títulos. Vamos disputar a sul-americana e vamos buscar esse objetivo”, declarou o jogador.

Felipe Aguilar aproveitou a ocasião para apresentar seu estilo de jogo. “Eu jogo mais pela direita, mas também joguei pela esquerda. Tenho bom passe e jogo aéreo. Espero mostrar essas características no campo.”

Com 1,90 metro de altura, o zagueiro revelou que tinha propostas do Morelia, do México, e do San Lorenzo, da Argentina. “Aceitei a proposta pela oportunidade profissional, pelo significado do Santos. Outras ligas são competitivas, mas a brasileira é muito. Possui os melhores jogadores do mundo. Vir para cá me enche de felicidade”, afirmou o atleta, que confirmou uma conversão com o técnico Jorge Sampaoli. “Falei com ele diretamente. Isso aumentou a expectativa de vir.”

Jovem, o jogador espera manter o crescimento de sua carreira no time de Vila Belmiro. “Na Colômbia tive seis anos de Atlético Nacional, alcancei um amadurecimento importante. Consegui títulos importantes, esse é o terceiro clube da minha carreira. Ganhamos torneios nacionais e internacionais, fui chamado para a seleção em alguns ciclos. Meu crescimento passa pelo Santos para consolidar minha carreira e buscar meus objetivos.”

O Santos precisa resolver alguns problemas burocráticos para inscrever Felipe Aguilar, mas o zagueiro poderá fazer sua estreia na quinta-feira, diante do São Bento, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.