Apresentado no Palmeiras, Arthur Cabral afirma se inspirar em Gabriel Jesus

Apresentado nesta segunda-feira como reforço do Palmeiras, atacante Arthur Cabral disse nesta segunda-feira que se inspira em Gabriel Jesus para se adaptar e fazer história no novo clube. O reforço, de 20 anos, contratado do Ceará, afirmou que tem o atual atleta do Manchester City como “espelho” não só pelas atuações, como também pela precocidade com que se tornou ídolo e referência da equipe alviverde.

“Ele é uma inspiração para todos nós que estamos surgindo. Ele surgiu muito novo e conseguiu render em todas as vezes em que foi exigido. Sempre tento ver ele jogando na Inglaterra. Jogamos mesma posição e eu tenho uma admiração grande por ele”, afirmou Arthur.

O jogador se destacou no Ceará durante a última temporada e foi comprado por R$ 5,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Arthur assinou contratou por cinco temporadas e desde a última quinta-feira trabalha no clube junto com os companheiros.

O novato do Palmeiras disse ter consciência de que terá de disputar posição com nomes mais experientes, como Borja e Deyverson. “Tem muito jogador bom, centroavante bom, e sou um desses centroavantes, estou conseguindo meu espaço. É uma honra”, explicou.

O atacante teve uma passagem rápida pelo Palmeiras por empréstimo entre 2015 e 2016, quando ainda estava nas categorias de base, e afirmou que agora, mais maduro, terá mais condições de render.

O time estreia na temporada no dia 20 de janeiro, contra o Red Bull Brasil, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.