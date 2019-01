Apresentado, Alex Santana celebra chegada ao Botafogo: ‘Realização de um sonho’

O Botafogo apresentou nesta quinta-feira mais um reforço para esta temporada. Trata-se do volante Alex Santana, que chega ao clube envolvido na negociação que levou Rodrigo Lindoso ao Internacional. Em suas primeiras palavras com a camisa alvinegra, o jogador garantiu estar “realizando um sonho”.

“Chegar ao Botafogo é a realização de um sonho. É um clube conhecido mundialmente. Espero fazer história aqui como muitos jogadores consagrados, como Zagallo e Garrincha”, declarou. “Sei que a camisa que estou vestindo é muito pesada. É uma honra. O Botafogo é um clube mundialmente importante. Espero retribuir a confiança.”

Alex Santana disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Paraná e marcou dois gols no Botafogo durante a competição. Um deles, na despedida de Jefferson. “Foi uma honra fazer um gol na despedida do Jefferson. Agora, espero fazer a favor do Botafogo”, comentou o reforço.

Revelado pelo próprio Inter, Alex Santana sofreu com a concorrência no elenco e passou as últimas temporadas emprestado ao Criciúma, ao Guarani e ao Paraná. O jogador de 23 anos é uma aposta da diretoria e do técnico Zé Ricardo para ajudar a organizar o meio de campo alvinegro e suprir a ausência justamente de Lindoso.

“Jogo de primeiro ou segundo volante, mas saio para o jogo. Tenho bom chute de fora da área. É complicado falar de mim. Com os jogos, vocês vão poder analisar melhor. Sempre tive a característica de chutar de longe, mas o professor (Rogério) Micale me deu mais liberdade, cobrava as finalizações e graças a Deus consegui fazer alguns gols no ano passado”, apontou.