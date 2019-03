Aposta do União, Danilo negocia com Bragantino

Uma das principais promessas da base do União Barbarense, o atacante Danilo, de 18 anos, está em negociação com o Bragantino e começará a treinar no clube.

O atleta estava nos planos da diretoria unionista para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

No entanto, o jogador não se apresentou ao Leão da 13 na última terça-feira, no primeiro dia da pré-temporada. Nesta quarta, o União revelou que ele foi para o Bragantino.

Procurado pela reportagem do LIBERAL, o diretor de futebol do Bragantino, Clayton Vieira, afirmou que Danilo se juntará ao elenco nos treinamentos, mas ainda não assinou contrato com o clube. “Não tem nada de concreto”, declarou.

Contudo, ele não informou quando o atacante vai se unir à equipe e nem entrou em detalhes sobre a negociação.

De acordo com o site da FPF (Federação Paulista de Futebol), Danilo tem vínculo amador com o Leão da 13 até fevereiro de 2021.

O jogador teve destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, quando chamou atenção pela velocidade e objetividade. Ele marcou o único gol do alvinegro na competição, na derrota para o Novorizontino, por 3 a 1, na estreia.

Antes do torneio, Danilo participou de um jogo-treino contra o Bragantino.

DESACORDO

Até agora, o União anunciou 16 reforços para a Segunda Divisão. Três deles, porém, não vão jogar mais pelo time: o zagueiro Jean, o meio-campista Douglas e o meia-atacante Thalyson. O trio pertence ao São Caetano e chegaria ao clube barbarense por empréstimo, com os salários pagos pelo Azulão. Entretanto, o acordo não se concretizou.