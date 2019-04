Após volta por cima no Palmeiras, Dudu afirma que quer ‘ajudar e participar’

Criticado após a eliminação do Palmeiras no Campeonato Paulista, o atacante Dudu conseguiu dar a volta por cima na vitória sobre o Junior Barranquilla, por 3 a 0. Ele foi o principal jogador da equipe na partida de quarta-feira, pela Copa Libertadores.

“Estou feliz por estar participando e ajudando o Palmeiras. Esse é o meu objetivo aqui: sempre ajudar e participar. Foi importante isso”, disse o camisa 7 à TV Palmeiras, o canal de vídeos do clube.

Dudu teve boa atuação como armador, jogando mais centralizado, não pelos lados do campo. Ele fez um golaço e participou dos outros dois, dando uma assistência de calcanhar para Hyoran.

Após a eliminação, domingo, no Allianz Parque, para o São Paulo, muitos torcedores questionaram a ausência de Dudu entre os batedores de pênaltis. Por causa disso, o perfil do atacante nas redes sociais foi invadido por críticas de palmeirenses. O atacante optou por não se manifestar.

Em abril de 2018, praticamente um ano atrás, o atacante também viveu um momento de instabilidade com a torcida. No Campeonato Paulista de 2018, o atacante foi um dos cobradores, mas desperdiçou seu chute, defendido por Cássio. Na ocasião, o time perdeu o título paulista em casa. A relação do atacante com a torcida também foi prejudicada por dois empates seguidos e a proposta que havia recebido da China. O jogador pensou em se transferir, mas decidiu permanecer após aumento salarial e extensão do contrato.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, comprado por 6 milhões de euros, vindo do Dínamo de Kiev, após uma temporada de destaque emprestado ao Grêmio. O clube paulista é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante. Seu contrato vai até 2022, com multa rescisória de 60 milhões de euros.

O Palmeiras está praticamente classificado às oitavas de final depois da vitória sobre os colombianos. O próximo jogo será em 25 de abril, contra o Melgar, no Peru. Um empate garante o time nas oitavas de final.