Após vitórias, Pikachu pede pés no chão com avaliações sobre força do Vasco

O Vasco não poderia ter início melhor de temporada. Visto sob desconfiança antes de entrar em campo, o time venceu os três jogos que disputou na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e empolgou o seu torcedor. O polivalente Yako Pikachu, porém, mantém os pés no chão e não vê o time cruzmaltino na frente dos principais rivais, mesmo com a campanha perfeita no primeiro turno do Campeonato Carioca.

“É muito cedo para falar que somos a melhor equipe do campeonato, mas seguimos na briga, assim como os outros clubes grandes. Sempre tem um pequeno que chega também. O importante é que estamos fazendo nossa parte. Temos 100% de aproveitamento e demos um passo importante para garantir um lugar na semifinal da Taça Guanabara. Somos um dos favoritos ao título, e estamos trabalhando para concretizar esse favoritismo no final”, disse.

Nas três rodadas, o Vasco conquistou dois triunfos por 1 a 0, sobre Madureira e Americano, além de ter goleado o Volta Redonda por 5 a 2. Nesses compromissos, o técnico Alberto Valentim fez alguns testes, o que incluiu a utilização de Pikachu como titular apenas uma vez. O treinador está preocupado em dar o melhor condicionamento para os jogadores no começo da temporada, o que o levou a ainda nem ter utilizado Maxi López e o recém-contratado Bruno Cesar em 2019.

E a estratégia foi elogiada por Pikachu. “Isso é fruto do nosso trabalho, mas está apenas no começo e não podemos nos iludir com essas três vitórias consecutivas. A competição é muito é muito longa, e a nossa equipe vem conseguindo suportar muito bem, apesar das modificações na escalação que estão acontecendo em todas partidas. O time está se comportando da forma que o treinador quer e tem tudo para conseguir seu objetivo no final”, afirmou.

Em busca da classificação antecipada às semifinais da Taça Guanabara, o Vasco voltará a jogar nesta quarta-feira, às 17 horas, quando vai enfrentar a Portuguesa, em Moça Bonita.