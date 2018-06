Após vitória suada contra o Marrocos, zagueiro do Irã sonha em bater a Espanha

Depois da vitória sobre o Marrocos por 1 a 0, na estreia da Copa do Mundo da Rússia, em jogo que foi dominado pelo adversário africano, o Irã acredita que pode vencer a Espanha em sua segunda partida pelo Grupo B, nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kazan.

Um dos destaques da equipe no triunfo no duelo inaugural, responsável por afastar o perigo durante a pressão imposta pelo Marrocos nos minutos iniciais, o zagueiro Roozbeh Cheshmi é o retrato do otimismo iraniano.

“Mantivemos nossa concentração (ao sofrer as investidas do ataque marroquino). E tenho certeza que é possível obter um bom resultado contra a Espanha”, disse o jogador do Esteghlal, de seu país.

Apesar da confiança do defensor, o Irã mostrou muitas deficiências na primeira partida do Mundial. No segundo tempo, não chutou nenhuma bola ao gol do rival. O tento da vitória, inclusive, foi feito pelo atacante marroquino Bouhaddouz, que cabeceou contra a própria meta.

Após encarar a Espanha, o Irã fechará a fase inicial contra Portugal, do atacante Cristiano Ronaldo, no dia 25, em Saransk.