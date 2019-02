Após vitória, Santos faz treino no Pacaembu antes de viagem para o Uruguai

O time do Santos mal teve tempo de comemorar a vitória sobre o Mirassol, por 1 a 0, no Pacaembu, no sábado, pelo Campeonato Paulista. Neste domingo, o grupo já voltou aos trabalhos, no mesmo estádio paulistano, em preparação para a sua estreia na Copa sul-americana.

Os titulares na partida contra o Mirassol fizeram um treino regenerativo neste domingo e os reservas foram a campo para um trabalho sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Foi o último treino em solo brasileiro antes da viagem do grupo para o Uruguai. Na terça-feira, o Santos vai encarar o River Plate, em Montevidéu.

Autor do gol da vitória de sábado, Jean Motta garantiu a boa motivação do time para a estreia. “Futebol é momento. O Sampaoli me deu confiança, viu que eu tinha qualidades e estou podendo mostrar dentro de campo. Mais um jogo difícil e não podemos fugir da nossa filosofia que é propor jogo”, comentou.

Para ele, a viagem e o pouco intervalo entre os dois jogos não deve alterar a performance do Santos em solo uruguaio. “Os jogadores que não jogaram estão descansados. Eu vou procurar descansar o máximo também porque foi um jogo muito desgastante para que eu possa estar 100% na terça-feira”, projetou.

No sábado, pelo Paulistão, Sampaoli mandou a campo um time misto, poupando alguns dos seus principais titulares. Até o goleiro Vanderlei ficou no banco, de olho na competição internacional.

Neste domingo, por volta das 23h (de Brasília), o Peixe embarca rumo a Montevidéu, onde chega no início da madrugada. O clube não divulgará a lista de relacionados, um pedido feito pelo técnico.

A preparação da equipe brasileira será feita nesta segunda no CT do Nacional, também na capital uruguaia. O duelo na terça está marcado para as 19h15.