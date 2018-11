Após vitória na Justiça, Valbuena faz gol em triunfo do Fenerbahçe na Liga Europa

O francês Mathieu Valbuena teve duas vitórias nesta quinta-feira. A primeira, dentro de campo. Pela Liga Europa, o Fenerbahçe venceu o Anderlecht, da Bélgica, por 2 a 0, com um gol do meio-campista. A outra ocorreu na Justiça francesa, que determinou que o processo movido pelo atleta contra o atacante Karim Benzema prossiga. A defesa pedia a anulação do caso a um tribunal de segunda instância de Paris.

Valbuena acusa o ex-companheiro de seleção francesa de chantageá-lo pela ameaça da divulgação de um vídeo íntimo. Em novembro de 2015, Benzema virou réu. O jogador até confessou envolvimento, mas disse que agiu de forma “inconsciente”, com o intuito de ajudar o meia.

Os investigadores do caso concluíram que Benzema convenceu o ex-jogador do Olympique de Marselha a pagar uma quantia em dinheiro exigida por chantagistas que tentaram extorqui-lo em troca da não divulgação do vídeo íntimo.

Após a vitória no jogo desta quinta-feira, o Fenerbahçe chegou a sete pontos e encostou no Dínamo Zagreb, líder do Grupo D com nove. Ainda nesta quinta-feira, o clube da Croácia recebe o Spartak Trnava, da Eslováquia, que está em terceiro lugar na chave com três pontos.

Mais cedo, o meia brasileiro Pedro Henrique (jogou no Caxias-RS em 2011 e desde então está no futebol europeu) ajudou o Astana, do Casaquistão, a conquistar mais uma vitória na Liga Europa. A equipe bateu o Jablonec, da República Checa, por 2 a 1, com um gol dele. O clube casaque lidera o Grupo K com oito pontos.