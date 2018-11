Após vitória, Mano elogia mais uma vez o profissionalismo do elenco do Cruzeiro

O Cruzeiro emplacou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, neste domingo, ao bater o América-MG por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada. Diferente do que muitos pensavam, o time não caiu de ritmo após a conquista da Copa do Brasil.

Na entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Mano Menezes reconheceu que as comemorações fazem parte após um título, mas elogiou em pelo menos duas oportunidades o profissionalismo do elenco celeste. “Disse agora no vestiário que as nossas férias vão começar no dia 3 de dezembro e serão férias felizes porque fomos campeões. Mas até lá temos jogos. A comemoração pode haver, mas tem que ser inteligente. Eu só tenho a elogiar o profissionalismo dos jogadores”, destacou.

Na oitava colocação com 46 pontos, o Cruzeiro empurrou o América-MG para a zona de rebaixamento. E se igualou em pontos com Atlético-MG e Santos, ambos com mais vitórias: 13 a 12. Esperando uma reta final emocionante nas duas partes da tabela de classificação, Mano Menezes acredita que o rival mineiro tem condições de escapar da Série B pelo futebol que vem apresentando.

“Acredito que as duas partes (de cima e de baixo) serão empolgantes na reta final. Eu não acho que o América-MG esteja jogando mal, mas o problema deste momento é que você não pode ficar muito tempo sem pontuar. Se continuar jogando bem, tem muita chance de seguir na Série A”, finalizou o treinador.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33.ª rodada.