Após vitória, Felipão destaca força defensiva do Palmeiras

Levando em consideração apenas os times que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem ao lado do Grêmio as melhores defesas do Brasil. Foram apenas 8 gols sofridos somando disputas entre Estadual, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, a equipe alviverde voltou a mostrar sua força defensiva na vitória de 1 a 0 sobre o Internacional, no Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão. Luan e Gustavo Gómez tiveram atuação destacada e não cederam chances para o atacante Paolo Guerrero.

“A gente tem uma situação de jogo bem organizada, uma defesa muito boa independente de quem joga. Uma boa defesa também consta com um meio de campo forte, jogadores que voltam para ajudar no setor de marcação. Nós fizemos um jogo razoável lá contra o CSA. Fomos mal no quesito que mais usamos, que é a bola parada”, apontou Felipão.

Poupado contra o CSA, o goleiro Weverton também teve razão para comemorar após a vitória. O goleiro alcançou a marca de 50 partidas com a camisa do clube. Mesmo com o rodízio promovido por Felipão, hoje ele pode ser considerado titular na posição, que conta com a concorrência de Fernando Prass e Jailson.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a vaga nas oitavas de final já garantida, Felipão já adiantou que vai mudar bastante a escalação.