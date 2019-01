Após vitória do Corinthians, Copa São Paulo de Juniores tem 50 jogos nesta quinta

Após abrir o ano do futebol nacional na última quarta-feira, com direito a vitória do Corinthians, a Copa São Paulo terá 50 jogos nesta quinta. Entre os times que vão a campo estão Flamengo e São Paulo, que fizeram a final do torneio na temporada passada. Na ocasião, o time carioca levantou a taça após vencer o rival paulista por 1 a 0.

Na quarta, foi a vez de o Corinthians entrar em campo. O maior campeão da competição juvenil, com dez conquistas, sofreu, mas estreou na 50ª edição do torneio com vitória sobre o Capital-TO pelo placar de 3 a 1, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Roni e Fabricio Oya marcaram para a equipe paulista, enquanto Jorge e Túlio diminuíram.

O resultado levou o Corinthians para a vice-liderança do Grupo 17, com os mesmos três pontos do líder Ituano, que recebeu o Sinop-MG e venceu por 2 a 0. O time do Mato Grosso é, inclusive, o próximo adversário da equipe da capital paulista no torneio. A equipe de Itu pega o Capital.

Depois da estreia do maior campeão, esta quinta terá o primeiro jogo do atual campeão. O Flamengo está no Grupo 15, com sede em Jaguariúna, e enfrentará o River-PI, às 16 horas. Os outros dois times da chave são Jaguariúna e Trindade, que se enfrentam mais cedo, às 13h45.

O São Paulo está no Grupo 7, sediado em Araraquara. O primeiro adversário do time será o Holanda-AM, em duelo marcado para as 21 horas. Mais cedo, a anfitriã Ferroviária enfrentará o Serra-ES, pela mesma chave.

Eliminado pela Portuguesa nas quartas de final na última edição, o Palmeiras é outro time que chega com moral ao torneio, uma vez que conquistou diversos títulos nas categorias de base em 2018. O time sub-20 faturou o Campeonato Brasileiro e o Paulistão.

Em busca de mais um título, os garotos palmeirenses começam a nova jornada em jogo contra o Galvez-AC, em Capivari, às 21 horas, em duelo pelo Grupo 13, que também conta com Capivariano e XV de Piracicaba.

Confira os jogos desta quinta-feira pela Copa São Paulo:

13h45

Andradina-SP x Ponte Preta

Vocem-SP x Vitória da Conquista-BA

Osvaldo Cruz-SP x Mirassol-SP

Votuporanguense-SP x Batatais-SP

Taquaritinga-SP x Guarani

Jaguariúna-SP x Trindade-GO

Itapirense-SP x Botafogo-SP

Primavera-SP x Sertãozinho

Desportivo Brasil-SP x Uberlândia

São Bernardo x CSA

Elosport-SP x Taboão da Serra

Flamengo-SP x Madureira

Manthiqueira-SP x Bragantino

Água Santa-SP x Jacobina-BA

Juventus-SP x América-RN

Nacional-SP x Santa Cruz-PE

14h45

Penapolense-SP x Rio Preto

16h

Ceará x Ceilândia-DF

Cruzeiro x Babaçu-MA

Sport x Sports-AL

Atlético-GO x Legião-DF

Internacional x Trem-AP

Bahia x Boavista-RJ

Flamengo x River-PI

Figueirense x CRB-AL

Fortaleza x Queimadense-PB

Remo x Visão Celeste-RN

ABC x São Bernardo

Londrina x Confiança-SE

Coritiba x Guarulhos

Juventude x Real-RO

Atlético-MG x Aquidauanense-MS

Avaí-SC x Inter de Limeira

Goiás x São Bento-SP

16h45

Velo Clube-SP x Marília-MA

Oeste-SP x Lagarto-SE

17h

Chapecoense x São José-RS

17h45

São Carlos-SP x Criciúma-SC

18h

Tupã-SP x Comercial-SP

Botafogo x Horizonte-CE

18h15

Marília-SP x Linense-SP

Ferroviária-SP x Serra-ES

19h

Náutico x Rio Claro

Grêmio x São Raimundo-RR

19h15

Capivariano-SP x XV de Piracicaba-SP

União Barbarense-SP x Novorizontino-SP

20h

América-MG x Atlântico-BA

20h15

Athletico-PR x CSP-PB

Francana-SP x Cuiabá-MT

21h

São Paulo x Holanda-AM

21h30

Palmeiras X Galvez-AC

Vitória x Desportiva Ferroviária-ES