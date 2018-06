Após vitória do Atlético-MG, Larghi pede desculpas por expulsão

O técnico Thiago Larghi pediu desculpas à torcida pela expulsão que o fez assistir das arquibancadas do Independência a vitória do Atlético Mineiro sobre o América-MG, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira. A partida encerrou a 10ª rodada do Brasileirão.

Larghi foi excluído ao reclamar com o árbitro Bráulio da Silva Machado porque ele dera início ao segundo tempo mesmo com o Atlético sem dois titulares em campo. Os atacantes Ricardo Oliveira e Róger Guedes ainda não haviam retornado do vestiário quando Machado apitou o começo da etapa.

“Faço questão de pedir desculpas pelo ato. Eu estava no calor do jogo, mas, para mim, foi uma situação nova em que o nosso time começou o segundo tempo com oito jogadores em campo. Nunca vi isso, mas acho que o árbitro estava dentro das regras do jogo. Infelizmente, me exaltei, chutei a bola e fiz errado. Então, faço esse registro do que aconteceu ali, no momento da expulsão”, disse o treinador.

Além de pedir desculpas, Larghi distribuiu elogios aos jogadores do seu time pela boa atuação, que manteve a equipe no G-4. “Eles estão de parabéns por essa partida, pelo comprometimento. A gente sabe que isso nunca faltou, mas eles se uniram de uma forma e se envolveram com essa partida, sabendo que ela poderia ser decisiva para a gente. Também quero agradecer o trabalho de toda a comissão técnica durante essa semana”, disse.

O Atlético buscava a vitória por causa dos resultados recentes. O time vinha de duas derrotas e um empate que acabaram derrubando a equipe da liderança da tabela. “O time soube se postar em campo, com uma postura mais segura, tendo o resultado, o controle do jogo, sabendo o que estava fazendo em cada fase do jogo, de modo bem consistente. Então, a consistência defensiva no jogo de hoje foi um passo importante.”

Em quarto lugar, com 17 pontos, o Atlético volta a campo no domingo para jogar novamente no Independência, desta vez contra o Fluminense.