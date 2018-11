Após vitória, David comemora primeiro gol com a camisa do Cruzeiro

Contratado em janeiro, depois de se destacar pelo Vitória no Brasileirão do ano passado, o atacante David precisou de 18 jogos para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Ele veio na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela 34.ª rodada da competição nacional.

Nem parecia que o atacante de 23 anos estava pressionado pelo longo jejum. Ao receber passe de Fred, David deu uma cavadinha na saída de Cássio e foi abraçado pelos companheiros. Após o jogo, o alívio estava estampado na cara do herói da noite.

“Tive a oportunidade de fazer meu primeiro gol, o que é muito importante para mim. Espero dar continuidade, terminar o ano bem e começar 2019 melhor ainda”, afirmou o atacante.

David é um dos jogadores que estão ganhando mais oportunidades depois do título da Copa do Brasil. Apenas cumprindo tabela no Brasileirão, o Cruzeiro é o sétimo colocado, com 47 pontos, e no domingo encara o São Paulo, no Morumbi.