Após visita ao clube, Ricardo Gomes se diz ‘impressionado’ com história do Santos

Apresentado na última quinta-feira como novo executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes fez no dia seguinte a sua primeira visita ao CT Rei Pelé e também ao Memorial das Conquistas do clube, que fica dentro do estádio da Vila Belmiro.

Conduzido pelo presidente José Carlos Peres e pelo gerente de projetos especiais do clube, Odir Cunha, e pelo historiador Guilherme Guarche, o novo dirigente alvinegros conheceu o seu novo local de trabalho e as instalações do memorial que retrata muito da história de 106 anos do time.

“A história do Santos Futebol Clube é incrível e eu fiquei ainda mais impressionado com o que vi hoje (sexta). O que eu vi foi a história não apenas do Santos, mas sim a história do futebol. Só agradeço por isso. Foi uma grande aula de futebol”, disse Ricardo Gomes, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do clube.

Na última quinta-feira, a apresentação do novo executivo de futebol santista ocorreu em São Paulo, em um centro de negócios do clube na capital paulista. No evento, no qual José Carlos Peres também falou com a imprensa, Ricardo Gomes bancou a permanência do técnico Jair Ventura, mas ressaltou que será preciso obter bons resultados dentro do campo para seguir à frente do cargo.

O novo diretor santista substitui Gustavo Vieira de Oliveira, demitido em fevereiro. Desde então, o Santos conversava com Ricardo Gomes, que pretendia ser técnico na Europa. Até viajou para o exterior, mas não fechou nenhum contrato e só agora acertou com o alvinegro, cujo time está de folga neste período inicial de paralisação do Brasileirão por causa da Copa do Mundo. A reapresentação aos treinos ocorrerá na segunda-feira.

Depois do retorno aos treinamentos, a equipe fará uma haverá uma excursão para o México, onde disputará dois amistosos: dia 7 de julho, contra o Monterrey, e dia 10, diante do Querétaro. O próximo desafio do time em uma competição será o clássico contra o Palmeiras, no dia 19 de julho, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.