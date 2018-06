Após viajar 172.000km, Taça da Copa chega à capital russa

Após viajar por 172.000 quilômetros ao redor do globo, a Taça da Copa do Mundo enfim chegou à cidade de Moscou. O cobiçado troféu percorreu 91 cidades de 51 países nos últimos meses antes de desembarcar na principal cidade do Mundial da Rússia. Segundo a Fifa, 800 mil torcedores puderam ter contato com a taça neste périplo.

“Depois de uma longa jornada, a quarta edição do Trophy Tour foi concluída na capital da Rússia, a mesma cidade em que o presidente Vladimir Putin e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, lançaram este giro nove meses atrás, no estádio Luzhniki”, disse Philippe Le Floc’h, chefe do departamento comercial da Fifa. Foto: Facebook_FIFA World Cup / Reprodução

Foi a quarta vez que a taça fez este giro antes de chegar ao país-sede da Copa, como havia acontecido no Mundial do Brasil, há quatro anos. “Foi uma oportunidade única para fãs de todo o mundo tirar uma foto com a Taça original da Copa do Mundo. A contagem para o início da Copa já começou”, declarou.

Segundo Le Floc’h, o giro da taça dentro da Rússia contribuiu para espalhar o clima de Copa, que ainda não “pegou” de vez no país. “Estamos orgulhosos de levar emoções inesquecíveis para centenas de milhares de torcedores e por fazê-los se sentir parte da Copa. “De Kaliningrad a Vladivostok, e em todo lugar que íamos, era possível sentir o alto nível de expectativa pela Copa.”

O Mundial da Rússia terá início nesta quinta-feira, às 12 horas (horário de Brasília), com o duelo entre a seleção da casa e a Arábia Saudita. A cerimônia de abertura vai começar meia hora antes, no estádio Luzhniki, em Moscou.