Após vexame no Sul-Americano, CBF demite Carlos Amadeu da seleção sub-20

A péssima campanha no Sul-Americano foi a gota d’água para a passagem de Carlos Amadeu no comando da seleção brasileira sub-20. Nesta quinta-feira, a CBF anunciou a demissão do treinador, definida em reunião realizada em sua sede com o presidente eleito da entidade, Rogério Caboclo, e Branco, coordenador da base.

Foram três anos e nove meses de trabalho na base da seleção até a demissão ser definida nesta quinta. Amadeu não resistiu ao péssimo desempenho no Sul-Americano, no qual o Brasil terminou apenas na quinta colocação, resultado que o deixa fora da disputa do Mundial da categoria e dos Jogos Pan-Americanos de Lima, ambos este ano.

“Foram quatro anos de um tratamento de muita cordialidade, dando todas as condições de trabalho e que a gente se sentiu muito bem acolhido. A gente encerra um trabalho que não surtiu o efeito e o resultado que se esperava, mas encerra de forma digna, cabeça em pé e com uma relação muito positiva com a casa. A mensagem que eu gostaria de deixar é de grande agradecimento à casa, à presidência, aos funcionários e aos colegas de trabalho”, declarou Carlos Amadeu ao site da entidade.

Agora, a tendência é que a CBF realize mudanças nas categorias inferiores, diante dos resultados ruins alcançados pelas seleções de base nos últimos anos. Branco explicou que a direção da entidade deverá se reunir novamente nos próximos dias para definir o nome do substituto de Carlos Amadeu.

“Fica o respeito e o agradecimento ao Amadeu. Nosso objetivo é oferecer ao próximo treinador a oportunidade de um ciclo novo e completo de trabalho, em busca dos resultados que o Brasil merece, tanto em títulos quanto na formação de talentos”, comentou o ex-lateral.