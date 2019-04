Após vaga na Copa do Brasil, Fluminense anuncia acerto com destaque do Paulistão

Após garantir a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar o Luverdense por 2 a 0, na quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Fluminense anunciou na manhã desta quinta a contratação do meia Léo Artur, destaque da Ferroviária no Campeonato Paulista.

O jogador de 23 anos realizou exames médicos e assinou contrato de empréstimo até o final deste ano. Revelado pelo Corinthians, Léo Artur passou por equipes do interior de São Paulo, além do Paysandu, até chegar à Ferroviária e chamar a atenção do Fluminense depois das boas atuações no Paulistão.

O jogador, que teve o aval do técnico Fernando Diniz para ser contratado, comentou sobre a relação com o treinador, com o qual trabalhou no Audax-SP, e disse estar empolgado com a oportunidade de defender o time carioca.

“Minha relação com o Diniz vem de um tempo. Nos conhecemos quando joguei no Audax, então já temos uma história. Ele é sensacional não só como treinador, mas como pessoa. Estou super empolgado em jogar pelo Fluminense. Espero me adaptar o mais rápido possível para buscar uma vaga no time”, afirmou o novo reforço.

VOLTA DE PEDRO – Fernando Diniz despistou sobre a data do retorno de Pedro aos gramados. O atacante voltou a treinar com bola há 12 dias e trabalha para estar em condições plenas, tanto fisicamente como no aspecto técnico e tático. O treinador apenas limitou-se a dizer que a “a volta de Pedro não está tão distante”. É muito provável que esteja apto a jogar na estreia do time no Campeonato Brasileiro.

“O Pedro voltar é motivo de alegria para todo mundo, para o torcedor, para mim, para os jogadores. É um jogador com nível de seleção brasileira, vai voltar e vai nos ajudar. Tê-lo de volta vai ser um grande presente, estamos muito contentes. Está muito bem nos treinos, está forte, motivado, agora é questão de não pular nenhuma etapa para ele voltar em condições plenas”, disse Diniz.

O Fluminense aguarda o adversário da quarta fase da Copa do Brasil, que será definido em sorteio na sede da CBF nesta sexta-feira. O time tricolor ficou de fora da final do Campeonato Carioca e tem como próximo compromisso oficial marcado o confronto contra o Goiás, pela primeira rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para o dia 28 deste mês, às 19 horas, no estádio do Maracanã.