Após um gol em nove jogos, Jonathas deixa o Corinthians

O atacante Jonathas deixou o Corinthians. Pouco mais de seis meses depois de assinar com o Corinthians, o atacante teve o seu contrato de empréstimo encerrado e foi devolvido ao Hannover, da Alemanha. O vínculo iria até o fim de junho, mas o clube e o jogador concordaram em uma rescisão amigável e antecipada.

O atacante participou normalmente do treinamento desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, mas depois se despediu dos colegas. O centroavante não correspondeu às expectativas. Ele disputou apenas nove partidas e anotou um gol. O único gol foi marcado contra o São Paulo, numa derrota por 3 a 1 no Morumbi. A sua maior chance aconteceu na final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, quando foi titular, mas ele não foi bem.

Membros da diretoria também se queixavam da postura do atacante fora de campo, que não lutava por espaço. O jogador justificava informando que estava com problemas pessoais.

O retorno de Gustagol após uma temporada de empréstimo ao Fortaleza e a contratação de Boselli praticamente encerraram as oportunidades de Jonathas no Corinthians. Ele era a quarta opção – Roger também disputa espaço no ataque corintiano.