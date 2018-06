Após tropeços seguidos, Fluminense quer voltar aos trilhos contra o Atlético-MG

O Fluminense sofreu duas derrotas seguidas que o tiraram do grupo dos líderes do Campeonato Brasileiro. Mas não há nem tempo para lamentar. Neste domingo, às 16 horas, o time carioca tem um confronto importante contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, válido pela 11.ª rodada.

Os dois resultados negativos para Paraná e Flamengo estacionaram a equipe nos 14 pontos e a afastaram das primeiras posições. São nove de diferença em relação ao líder. Antes da parada da Copa do Mundo da Rússia, o time do técnico Abel Braga ainda tem o Santos como adversário.

“Vai ser duro até o final. Não dá para comemorar muito quando vence e também não dá para ficar lamentando muito porque não estamos com a classificação que queremos. Espero que o Fluminense possa ganhar esses dois próximos jogos”, disse o zagueiro Gum.

Não bastasse os maus resultados, Abel Braga tem problemas para escalar a equipe. Pedro e Marcos Junior, responsáveis por metade dos gols do time tricolor na competição, seguem fora, machucados. Marcos Junior, inclusive, fez exame na última sexta-feira e o resultado foi ruim: edema na coxa esquerda que o impede de voltar. A tendência é que retorne apenas depois do Mundial.

Outro que continua fora de combate é o lateral-direito Léo, com uma torção no tornozelo. Do outro lado, Marlon está suspenso e é mais um desfalque. Como o titular Ayrton Lucas também está fora, lesionado, Abel Braga avalia a improvisação do zagueiro Luan Peres no setor ou, então, pode promover a estreia de João Vitor, jovem da base.

Pablo Dyego levou pancada na região do quadril no clássico contra o Flamengo e está sendo monitorado pelos médicos. Ele não precisou fazer exames mas é dúvida para o duelo. Pela ausências nos treinamentos, dificilmente terá condições de jogo.