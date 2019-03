Após tratamento no Catar, Neymar mostra evolução e retorna para Paris

O atacante Neymar retornou a Paris nesta terça-feira depois de encerrar, no domingo, período de tratamento físico no Catar. O jogador do Paris Saint-Germain vai concluir no clube francês o processo de recuperação da lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida em 23 de janeiro. De acordo com a equipe que trabalha com o atleta, houve evolução no quadro clínico.

“Os resultados são excelentes, sendo alguns até acima da média para futebolistas”, disse o preparador físico Ricardo Rosa. “Então, a ideia é seguir evoluindo conforme a liberação do departamento médico até a fase de treinamento sem restrições. Na parte física, fizemos avaliações e sessões de treinamento, sendo uma delas de força e outra focada na parte metabólica”, explicou o profissional.

No Catar, Neymar fez testes, avaliações físicas e clínicas complementares, como exames de raio X, tomografia, ressonância e ultrassonografia. O fisioterapeuta Rafael Martini relata que o atacante cumpre sem dor com o cronograma de trabalho.

“Claro que ainda temos algumas restrições porque devemos respeitar a fase da recuperação em que ele se encontra, mas, dentro do que é possível ser feito, ele tem executado com excelência e sem nenhum problema”, disse Martini.

Apesar da evolução, Neymar não tem previsão de volta aos campos, uma vez que há cautela por se tratar de uma nova fratura no mesmo local. O atacante sofreu a mesma lesão no primeiro semestre de 2018. Sem o jogador, o PSG foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, na semana passada.